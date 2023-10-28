Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetin 100. yıl kutlamaları için vatandaşlara ve esnaflara 2 bin 500 Türk bayrağı hediye etti.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, beraberindeki AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ali Özyiğit, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Songüler ile birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu ve Cumhuriyetin 100. yılı heyecanını kutlamak amacıyla vatandaşlara ve esnaflara 2 bin 500 Türk bayrağı hediye etti.

Kutlamaların coşkusunu ve milli birliğin simgesi olan Türk bayrağının önemini vurgulayan Başkan Çelik, "Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun en önemli günlerinden biridir. Bu yıl özellikle Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamanın gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Bu anlamlı günde, vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın bayraklarıyla birlikte olmalarını ve coşkularını paylaşmalarını arzu ettik" dedi.

Başkan Çelik ve belediye ekipleri, Şehzadeler ilçesindeki çeşitli noktalarda, cadde ve sokaklarda, vatandaşlara bayraklarını ulaştırdı. Esnaflar da iş yerlerine asarak bu önemli günde milli birliği ve beraberliği vurguladı. Vatandaşlar, bu anlamlı jest karşısında memnuniyetlerini dile getirirken, Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla kutlama fırsatı bulduklarını belirtti.