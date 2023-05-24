Amasya Belediye’sinin tamamen yenilediği Yeşil Yenice Sosyal Tesisleri yakında halkın hizmetine sunuluyor.

Mesire alanları, yürüyüş yolları, piknik masaları, barbeküler, restoran ve sosyal donatı alanlarının yer aldığı tesiste incelemede bulunan Amasya Belediye Başkanı Dr. Bayram Çelik, halkın bu güzel tesiste gönüllerince güzel vakit geçirebilmeleri için tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi. Başkan Çelik, “Amacımız Amasya’daki mesire alanlarının sayısını artırarak hemşerilerimizin sosyal hayatlarını daha kaliteli hale getirmek” dedi.

Amasya halkının her şeyin en iyisine layık olduğunu vurgulayan Çelik, “Allah rızası gözetilerek yaptığımız tüm projelerin hayattaki getirisi para veya şan, şöhret değil, hayır duasıdır. Amasya Belediyesi olarak bu anlayışın en güzel örneklerini dünyaya armağan etmiş bir milletin mensubu olmanın ve vatandaşlarımıza böyle güzel bir ortam sağlayabilmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Hemşerilerimizin huzurlu, mutlu bir şekilde yaşamaları için belediye olarak bütün imkânlarımızı kullanıyoruz. Amasya’mızı ‘mutlu şehir’ haline getirmeye bir adım daha yaklaştığımızı düşünüyorum. Halka hizmetin Hakk’a hizmetten geçtiğinin bilincindeyiz. Tüm çalışmalarımızı bu doğrultuda yürütüyoruz” diye konuştu.