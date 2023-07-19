Amasya Belediye Başkanı Dr. Bayram Çelik, “Biz belediye olarak her daim vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Bir taksi durağındaki taksici esnaflarını ziyaret edip sorunlarını dinleyen Başkan Çelik, “Vatandaşlarımızın sorunları bizim sorunumuzdur. Haftada bir gün halk günü düzenleyerek, vatandaşlarımızın isteklerini dinliyoruz. Bunun yanında şehrimizde faaliyet gösteren farklı hizmet kollarını da ziyaret edeceğiz. Ziyaretlerimizin ilkini taksici esnaflarımızdan başlattık” diye konuştu.

Taksi duraklarına ve farklı iş kollarındaki esnaflara ziyaretlerini sürdüreceğini anlatan Çelik, “Gece-gündüz demeden halkımıza hizmet eden ekmeklerinin peşinde koşan esnafımız, bizim ve Amasya’mız için önemli. Bir şehrin medeniyet ölçüsünü o şehirdeki hizmet sektörünün kalitesiyle ölçebilirsiniz ve sizlerin de hizmeti özverili şekilde verdiğinize şahidiz. Ben ev sahipliklerinden dolayı taksi durağında çalışan tüm esnaf kardeşlerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.