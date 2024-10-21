Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Denizli Büyükşehir Belediyesinin hibe desteği olan tohum eleme makinesini düzenlenen törenle Cumalı Mahallesi sakinlerine teslim etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Bozkurtlu çiftçilere hibe edilen tohum eleme makinesi için Bozkurt ilçesinde tören düzenlendi. Bu tür ekipmanların tarımsal faaliyetler açısından büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, makineyi Cumalı Mahallesi Muhtarı Nurbay Keskin’e teslim etti.

Törende konuşan Başkan Çelik, ilçeye kazandırılan her yeni imkânın çiftçilerin verimliliğini artıracağını belirtti. "Bu makinelerle çiftçilerimiz daha kaliteli üretim yapacak, bu da ilçemizin tarımsal gelişimine büyük katkı sağlayacak. Tarım sektörünün gelişmesi adına çalışmalarımız kararlılıkla sürüyor. Tohum eleme makinesi gibi tarımsal araçlar, üretim süreçlerini hızlandırarak çiftçilere zaman kazandırıyor. Bu sayede daha etkin ve verimli bir üretim dönemine giriliyor. Çiftçilerimiz bu makineleri kullanarak tarımsal faaliyetlerini güçlendireceklerdir" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin hibe desteğinin ilçedeki tarımsal faaliyetlerin gelişimine katkı sunduğunu belirten Başkan Çelik, “Başta Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Tarımın sürdürülebilirliği ve modernizasyonu için birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Tarımda gelişim sadece ekipmanla değil, iş birliğiyle mümkün olacaktır. Bozkurt Belediyesi olarak bu tür desteklerimiz artarak devam edecek. Bu tür projelerle Bozkurt’ta tarımsal faaliyetlerimiz daha güçlü bir şekilde ilerleyecek" diye konuştu.