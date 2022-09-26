Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, belediyenin destekleri ile bu yıl Samsun’da yapılan TEKNOFEST 2022 yarışmalarına katılarak ‘Engelsiz yaşam teknolojileri’ alanındaki projeleriyle Türkiye birincisi olan ve aynı zamanda ‘En iyi sunum ödülü’ kazanan Manisa Bilim Sanat Merkezi’nin başarılı öğrencilerini misafir ederek, altınla ödüllendirdi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, belediyenin destekleri ile bu yıl Samsun’da yapılan TEKNOFEST 2022 yarışmalarına katılarak ‘Engelsiz yaşam teknolojileri’ alanındaki projeleriyle Türkiye birincisi olan ve aynı zamanda ‘En iyi sunum ödülü’ kazanan Manisa Bilim Sanat Merkezi’nin başarılı öğrencilerini misafir ederek, altınla ödüllendirdi.

Manisa Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri Taha Arben Vurgun, Ayşe Nehir Nalbantoğlu Danışman Öğretmenleri Sözer Vurgun ile birlikte, Şehzadeler Belediyesi’nin destekleri ile bu yıl Samsun’da yapılan TEKNOFEST 2022 yarışmalarına katılarak, Engelsiz Yaşam Teknolojileri alanındaki projeleriyle Türkiye birincisi oldu ve aynı zamanda En İyi Sunum Ödülü kazandı. Başarılı öğrenciler ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden alırken; Manisa’yı gururlandıran ekibi Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, belediyede misafir ederek, altınla ödüllendirdi. Ziyarette Manisa BİLSEM Müdürü Özgür Emeksiz, Müdür Yardımcısı Samet Nalbantoğlu ve TEKNOFEST Temsilcisi Mine Ayyıldız da hazır bulundu.

"Tebrik ediyor, alınlarından öpüyorum"

Başkan Çelik, TEKNOFEST’in kahramanları başarılı öğrencileri misafir ettiklerini dile getirerek şöyle konuştu: "TEKNOFEST 2022’de 81 il ve 107 ülkeden 154 bin takım ve 600 bin katılımcı arasından 27 bin 715 takım finale kaldı. Engelsiz Yaşam Teknolojileri alanındaki projeleri ile 11 bin 309 proje arasından Türkiye birincisi olan ve aynı zamanda En İyi Sunum Ödülü Manisa Bilim Sanat Merkezi’nin öğrencileri Ayşe Nehir Nalbantoğlu ve Taha Arben Vurgun kardeşlerimiz ile danışman öğretmenleri Sözer Vurgun, bilindiği gibi ödüllerini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden almışlardı. Bugün bu yavrularımızı Şehzadeler Belediyemizde misafir ediyoruz. Kendilerini tebrik ediyor, alınlarından öpüyorum. İnanıyorum ki bu çocuklarımız bu tür etkinliklerde aldıkları nitelikli eğitimle birlikte çok daha büyük başarılara imza atacaklardır. Yetiştirilmelerinde yoğun emek ve katkıları olan başta okul idareci öğretmenleri olmak üzere ailelerine çok teşekkür ediyorum. TEKNOFEST organizasyonuna büyük emek veren Selçuk Bayraktar ve ekibine, bu çalışmaların himayelerinde gerçekleştiği Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum."

Başkan Çelik’e teşekkür etti

Alınan başarının Manisa’yı gururlandırdığını ifade eden Manisa BİLSEM Müdürü Özgür Emeksiz ise şöyle dedi: "Bu süreçte her daim desteklerini hissettiğimiz Şehzadeler Belediye Başkanımız Sayın Ömer Faruk Çelik’e çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de belediyemizin desteği ile Bilim Sanat Merkezi olarak Türkiye çapında başarılar elde edeceğimize inanıyorum."

Öğrencilerle TEKNOFEST pozu

Başkan Çelik, başarılı öğrencileri altınla ödüllendirirken; TEKNOFEST montu giyerek, öğrenciler ile birlikte TEKNOFEST pozu verdi.