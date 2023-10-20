Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, ilçenin önemli kamusal alanlarından biri olan Tarzan Meydanı ve sevgi yollarında gerçekleştirilen yenileme ve düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. İnceleme sırasında teknik ekipler ve yüklenici firma yetkililerinden detaylı bilgi aldı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Tarzan Meydanı ve sevgi yollarında gerçekleştirilen yenileme ve düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Çelik, teknik ekipler ve projenin yüklenici firmasının yetkilileri ile bir araya gelerek, çalışmaların ilerleme durumu hakkında detaylı bilgi aldı. Özellikle projenin çevresel sürdürülebilirlik ve estetik açıdan ilçeye katacağı değerleri vurgulayan Başkan Çelik, vatandaşların bu alanlardan en iyi şekilde faydalanabilmesi için gereken özenin gösterildiğini belirtti. Tarzan Meydanı ve sevgi yollarındaki yenileme ve düzenleme çalışmaları kapsamında, yaya dostu yolların oluşturulması, yeşil alanların artırılması ve peyzaj düzenlemelerinin yapılması gibi önemli değişiklikler yer alıyor. Bu projelerin tamamlanmasıyla birlikte Şehzadeler ilçesi, daha çağdaş ve estetik bir çevreye kavuşacak.

Başkan Çelik, ziyaretin sonunda yaptığı açıklamada, "Şehrimizin kamusal alanlarını geliştirmek ve güzelleştirmek için yoğun bir çaba harcıyoruz. Tarzan Meydanı ve sevgi yollarındaki bu yenileme çalışmaları, ilçemizin sosyal ve kültürel yaşamına olumlu katkılar sunacak. Vatandaşlarımızın rahatlıkla kullanabilecekleri yeşil ve estetik alanlar oluşturmak amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.