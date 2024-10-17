Serdivan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün düzenlediği Kariyer Günleri programının ilki Sakarya Anadolu Lisesi’nde Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik’in katılımıyla gerçekleştirildi.

Serdivan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün düzenlediği ilk Kariyer Günleri programında Sakarya Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencileriyle bir araya gelen Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, siyasette edindiği tecrübe, bilgi ve birikimini paylaştı. Öğrencilerden gelen soruları da cevaplayan Başkan Çelik, “Hayalleriniz ve hedefleriniz olsun. Ve de bu hedeflere ulaşmak için çok çalışın. Gündemi iyi takip edin, bol bol kitap okuyun ve de sürekli kendinizi geliştirin. Hayallerinizden ve hedeflerinizden asla vazgeçmeyin” diye konuştu. Karşılıklı fikir alışverişi şeklinde geçen program sonunda öğrencilere taşınabilir şarj aleti hediye edildi. Kariyer Günleri programının değişik konu ve konuklarla diğer okullarda da devam edeceği öğrenildi.