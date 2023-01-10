Adıyaman Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Aziz Çelik, muhasebe ve müşavirlik ücretlerinin arttırılması gerektiğini açıkladı.

Adıyaman Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Aziz Çelik, muhasebe ve müşavirlik ücretlerinin arttırılması gerektiğini açıkladı.

Başkan Aziz Çelik, serbest muhasebecilik, serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik asgari ücret tarifesinde yer alan ücretlerin yüksek enflasyon nedeniyle yetersiz kalması, muhasebe bürolarının sürdürülebilirliğini ve hizmet sunmasını imkansız boyuta getirdiğini savundu.

Başkan Çelik, “Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan muhasebe ücretlerindeki yüzde 85 artış, kayıpları dahi telafi etmiyor. 2023 yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesinin 2022 yılı için yayınlanan asgari ücret tarifesindeki tutarların en az yeniden değerleme oranı olan yüzde 122 oranında artırılarak uygulanması gerekmektedir” dedi.

Çelik, “Kamu finansmanının temel dayanağı olan vergi gelirleri mali müşavirlerin vermiş olduğu hizmetler sonucu toplanmaktadır. Mali müşavirlerin ve yeminli mali müşavirlerin bu ve bunun gibi verdikleri daha birçok hizmetin karşılığı elde ettikleri ücretler, giderlerini karşılayamaz hale gelmiştir. Hem işletmeler, hem kamu için hayati önemde görev üstlenen mali müşavirlerin hizmetlerinin aksaması tüm kesimler için telafisi güç sorunların ortaya çıkmasına neden olabilir. Gelinen aşamada, mesleki faaliyetin sürdürülmesi için gerekli giderlerin personel, kırtasiye, kira, elektrik, akaryakıt, ulaşım, gıda, temizlik, kargo gibi tamamında olağanüstü artışlar meydana gelmiştir. Özellikle son yıllarda girdi maliyetlerinde yaşadığımız yüksek artışlara karşın ücret tarifelerimizde bu artışa paralel bir artış olmaması nedeniyle, yaşanan ekonomik kayıpların öncelikle telafi edilmesi gerekmektedir. Yürürlükteki, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi, maalesef günümüz koşullarında verilen hizmetin karşılığı olmaktan tamamen uzaklaşmış bulunmaktadır. Öte yandan, maliyetleri karşılamayan ücretler, hizmet kalitesini de ciddi şekilde tehdit eder seviyeye ulaşmıştır. Meslek mensuplarının yıllar itibariyle vermekte oldukları hizmetler nedeniyle elde ettikleri ücretlerdeki değişim (artış oranı) ile bu hizmetlerin sunumu için katlanılan maliyetlerdeki değişimin (artış oranının) paralel bir şekilde olması beklenmektedir” ifadelerini kullandı.