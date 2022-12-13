Şehzadeler Belediyesi’nin hayata geçirdiği Millet Kütüphanesi ve Gençlik Merkezi Projesi’nin inşaatında incelemelerde bulunan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik , inşaat çalışmalarının 2023’ün başlarında tamamlamayı hedeflediklerini, akabinde de iç teşrifatı yaparak Şehzadeler halkının hizmetine güzel bir eseri sunacaklarını söyledi.

Şehzadeler Belediyesi’nin hayata geçirdiği Millet Kütüphanesi ve Gençlik Merkezi Projesi’nin inşaatında incelemelerde bulunan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik , inşaat çalışmalarının 2023’ün başlarında tamamlamayı hedeflediklerini, akabinde de iç teşrifatı yaparak Şehzadeler halkının hizmetine güzel bir eseri sunacaklarını söyledi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Millet Kütüphanesi ve Gençlik Merkezi şantiyesini ziyaret ederek, yüklenici firma yetkilileri ve teknik ekiplerden bilgi aldı. Başkan Çelik’e incelemelerinde Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Efendioğlu da eşlik etti. Şantiye şefi ve beraberindekiler ile birlikte inşaatı gezen Başkan Çelik, inşaatın son durumu hakkında bilgi aldı. İncelemelerinin ardından bir değerlendirme yapan Başkan Çelik, "Çok şükür inşaatımız sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Hedefimiz 2023 yılının başlarında inşaat çalışmalarını tamamlayıp ardından da iç tefrişatını yaparak bu güzel eserimizi hemşehrilerimizin hizmetine sunmak. Zemin katımız bir Millet Kütüphanesi. Okulların açık olduğu dönemlerde 24 saat hizmet verecek. Öğrencilerimizin, vatandaşlarımızın kitap okuyup, etüt yapabileceği, ders çalışabileceği, belli saatlerde ücretsiz çay ve çorba ikramının olacağı çok güzel bir kütüphaneyi hizmete sunmuş olacağız. 1. katta da Gençlik Merkezimiz var. Burada da sınıflarımız, LGS kurslarımız, İngilizce kurslarımız, matematik kursu gibi talep doğrultusunda birçok kursu burada hayata geçireceğiz. Ayrıca atölyelerimiz olacak. Sanat atölyesi, bilim atölyesi, dene yap atölyesi, matematik atölyesi gibi... Bu atölyelerden de Şehzadelerin gençleri, öğrencileri istifade edebilecekler. Son katımızda 2 kulemiz yer alıyor. Bunlardan birinde yazar buluşmaları, okul aile birliği toplantıları, sivil toplum örgütlerinin toplantıları gibi birçok amaca hizmet edecek bir salonumuz olacak. Diğer kulemizde ise kafeteryamız, mescidlerimiz ve lavabolarımız mevcut. Bodrum katımızda arşivimiz, teknik odalarımız, depolarımız mevcut. Herşey düşünülmüş şekilde. Çalışmalarımız devam ediyor. Projelendirirken her ayrıntıyı hesap ettik. En ince detaylar titiz bir şekilde düşünüldü ve hesaplandı. İnanıyorum ki faaliyete geçtiğinde Şehzadelerin merkezinde, birçok mahalleye yürüme mesafesinde çok güzel bir tesis olacak. Gençliğin nabzı inanıyorum ki burada atacaktır. Şimdiden tüm Şehzadeler halkımıza, gençlerimize hayırlı olsun. Emek sarf eden tüm mesai arkadaşlarıma, çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.