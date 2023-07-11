Amasya Belediye Başkanı Dr. Bayram Çelik, “Kimseyi ayrıştırmadan, her mahalleye eşit olarak kıymetli halkımıza en iyi hizmeti vermeye devam edeceğiz” dedi.

Yeşil Yenice Mahallesi’nde yeni yüzüyle hizmete giren Gölbaşı Tesislerinde mahalle muhtarlarıyla toplantı düzenleyen Başkan Çelik, “Muhtarlarımız Amasya’mız için yaptığımız çalışmalarda en büyük ortaklarımızdır. Halkımızla iç içe olan, vatandaşlarımızın iyi ve kötü günlerinde en yakınlarında bulunabilen yerel yöneticilerimiz kuşkusuz muhtar dostlarımızdır. Talep ve isteklerinizi her zaman hızlı bir şekilde çözüme ulaştırmaya çalışıyoruz. Muhtarlar olarak sizler belediyemizin gözü, kulağısınız. Muhtarlarımızın bizim için yerleri her zaman ayrıdır. Bugüne kadar hep işbirliği içerisinde çalıştık” diye konuştu.

Fikir alışverişinde bulunduğu muhtarların ilettiği sorunları dinleyen Çelik, gerekli birimlere çözüm noktasında talimatlar verdi. Toplantıya, Başkan Danışmanı Ahmet Yenihan, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Özel ve belediye meclis üyeleri de katıldı.