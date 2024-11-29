Serdivan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kariyer Günleri programı, Serdivan Anadolu Lisesi’nde öğrencilerin yoğun katılımıyla devam etti. Etkinlikte, Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, liseli gençlerle bir araya gelerek, deneyimlerini paylaştı ve kariyer hedeflerine ulaşmaları için önemli tavsiyelerde bulundu.

Kariyer Günleri, öğrencilerin aktif katılımı ve soruları doğrultusunda şekillenirken Başkan Çelik, kendi kariyer yolculuğundan bahsettikten sonra gençlerin merak ettikleri konularda samimi cevaplar verdi. Etkinlik, öğrencilerin katılımıyla etkileşimli bir şekilde ilerledi. Başkan Çelik, öğrencilere hedef belirlemenin ve azimle çalışmanın önemini vurguladı. Çelik, “Hayatta karşınıza çıkacak zorluklar her zaman olacaktır, ancak bu zorluklarla nasıl başa çıkacağınız önemli. Hedefinize odaklanın ve pes etmeyin. Her zorluk, sizi hedefinize bir adım daha yaklaştırır” diyerek, başarıya ulaşmanın yolları hakkında bilgiler verdi.

Etkinlik sonunda öğrencilerin önerilerini dinleyerek onlarla sıcak bir diyalog kuran Başkan Osman Çelik, bu tür etkinliklerin gençlerin kariyer planlarını geliştirmelerine yardımcı olacağını belirterek vizyonlarını genişletmek adına büyük önem taşıdığını ifade etti.