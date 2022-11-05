Şehzadeler Belediyesi’nin kaykay ve paten sporcuları için 3 milyon 480 bin 321 TL bir bedelle yapımını tamamladığı Skate Park törenle hizmete açıldı. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, açılış kurdelasını genç sporcular ile birlikte kesti.

Şehzadeler Belediyesi’nin kaykay ve paten sporcuları için 3 milyon 480 bin 321 TL bir bedelle yapımını tamamladığı Skate Park törenle hizmete açıldı. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, açılış kurdelasını genç sporcular ile birlikte kesti.

Kaykay ve paten sporcularının talebine kulak vererek, Şehzadeler Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı Skate Park törenle hizmete açıldı. 2. Anafartalar Mahallesi’nde toplam 4 bin 700 metrekare alan üzerine 3 milyon 480 bin 321 TL harcanarak yapılan park, gençlerle birlikte kurdelası kesilerek, hizmete sokuldu. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Başkan Yardımcıları Atilla Efendioğlu, Mehmet Kavas, Ahmet Songüler ve Fatih Baybatur’un yanı sıra kaykay ve paten sporcularının hazır bulunduğu açılışta önce saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

"Gençlerle, sporcularla kurdelamızı keselim istedik"

Törende genç sporculara hitap eden Başkan Çelik, Şehzadeler Belediyesi’nin kurulduğu günden bu yana ilk kez farklı bir açılış yaptığına dikkat çekerek, "Bugün burada protokol üyeleri yok çünkü davet etmedik. İstedik ki bu parkı biz gençler için yaptık açılışında da kurdelayı gençler ile birlikte keselim. Birazdan bu parkın sahipleriyle, gençlerle, sporcularla birlikte kurdelamızı keseceğiz. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

“Yaklaşık 3,5 milyon TL’ye mal oldu”

Hizmete alınan park hakkında bilgi vererek konuşmasını sürdüren Başkan Çelik şunları söyledi: "Projemiz, yapım ihalesi; mal alımı ve montajı olmak üzere iki ayrı ihale ile hayata geçirildi. 2. Anafartalar Mahallesi’nde toplam 4 bin 700 metrekare bir alanda yapıldı. Parkımızda modüler skatepark rampaları, fıtness alanı, çocuk oyun alanı, yeşil alan, oturma alanları ve yürüyüş yolları bulunuyor. Parkımızın yapısal ve çevre düzenlemesi 1 milyon 374 bin 861 TL’ye mal oldu. 1350 metrekare skatepark alanı, 650 metrekare yürüyüş yolu, 180 metrekare çocuk oyun alanı 80 metrekare fitness alanı, 900 metrekare tretuvar yürüyüş yolu, 235 metrekare park içi yürüme yolu 1025 metrekare yeşil alanlar yapıldı. Mal alımı ve montajı ihalesin ise 4 adet oyun grubu, 6 adet fitnes grubu, 3 adet uyarı panosu ve 9 adet modüler kaykay rampası yapımı ve montajı gerçekleştirildi. Bu çalışmalarımız da KDV dahil 2 milyon 105 bin 460 TL ’ye mal olurken; parkımız toplamda 3 milyon 480 bin 321 TL’ye mal oldu."

"Örnekleri incelendi, gençlerin fikirleri alındı"

Parkı yapmadan önce Türkiye’deki örneklerini incelediklerini, paten ve kaykay yapan gençlere sorarak, onların da fikirleri aldıklarını ifade eden Başkan Çelik, "Nihayetinde en güzel, en fonksiyonel en sağlam olduğunu tespit ettiğimiz bu sistemi monte ederek parkımızı tamamladık." şeklinde konuştu.

Bakan Kasapoğlu’na teşekkür etti

Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na da teşekkür eden Başkan Çelik şöyle devam etti: "Sayın Bakanımızın bu projeye 2 milyon TL’lik bir hibe desteği katkısı oldu. Daha önce gençlerle sosyal medya üzerinden girdiği bir iletişimde de böyle bir park için destek vereceğinin sözünü vermişti. Sayın Bakanımız tüm projelerde olduğu gibi bu projede de gençlerimize verdiği sözü bu şekilde tutmuş oldu. Buradaki tüm gençler adına genliğin bakanı, Manisa’nın evladı, Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na sonsuz teşekkürlerimizi iletiyorum. Bu güzel eserde emeği olan herkese, mesai arkadaşlarıma, teşekkür ediyorum."

"Gençlerimizi sözde değil özde seviyor, önemsiyor, destekliyoruz"

İki yıl önce bir grup gencin belediyenin önüne gelerek sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptıklarını ve kendisinin de bundan sonradan haberdar olduğunu ifade eden Başkan Çelik, "Dedim ki öyle belediyenin kapısına gelip açıklama yapmakla olmaz, derhal bu gençleri belediyemize davet edin, onlarla konuşalım. 40- 50 genç kardeşimiz geldi. Çay ikram edip konuştuk. O günden sonra da projeyi netleştirip işte bu günlere gelmiş olduk. Biz gençlerimizi sözde değil özde seviyor, önemsiyor, destekliyoruz. Bu proje de bunun göstergelerinden birisidir. Sporcularımıza, gençlerimize bu projemiz hayırlı, uğurlu olsun. Kazasız, belasız kullanmak nasip olsun" dedi.

Başkan Çelik’in konuşmasının ardından gençlerle birlikte kurdela kesimi yapılarak, park hizmete açıldı. Paten ve kaykay sporcuları daha sonra yeteneklerini sergiledi.

Gençler parkı çok beğendi

Kaykay ve paten sporcularından Atakan Erci, "Gayet güzel bir proje oldu. Manisa’da bir alan vardı ama tahtadan olduğu için pek kullanışlı değildi. Kaymak için başka şehirlere gidiyorduk. Buranın yapılması gayet güzel oldu. Şehrin biraz kenarında olması da ayrıca bizim için iyi oldu. Sakin bir alanda sporumuzu yapacağız. Başkanımıza çok teşekkür ederim." derken, Samet Akgül, "Başkanımız çok güzel bir yer yaptı. Çok mutluyuz. Tehlikeli işlerden kurtardı bizi." şeklinde konuştu. Bir diğer genç Sipan Çelebi ise şunları söyledi: "Başkanımızdan istediğimiz Skate Park yapıldı. Gayet mutluyuz. Her şey için çok teşekkür ederim. Tam istediğimiz gibi oldu. Arkadaşlarımızla birlikte yüz yüz elli kişiyiz. Kış geldi artık burada bir araya gelip sporumuzu yapacağız. Daha iyi yerlere gelmek için çalışacağız."

Açılıştan sonra bir süre genç sporcuların gösterilerini izleye Başkan Çelik, daha sonra parkın diğer bölümlerini de yardımcıları ile birlikte gezerek, incelemelerde bulundu.