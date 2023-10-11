Amasya Belediye Başkanı Dr. Bayram Çelik, “Yerel yönetimde en önemli görevimiz vatandaşımıza hizmet etmek. Her müdürlüğümüz birbirleriyle işbirliği içerisinde çalıştıkça hizmet kalitemiz daha da artacaktır” dedi.

Birim müdürleriyle aylık yaptığı toplantıda bir araya gelen Başkan Çelik, “Amasya’nın geleceğini doğru planlamak için sistemli çalışmak zorundayız. Tüm birimlerimizin ve çalışanlarımızın koordineli bir şekilde çalışmalarıyla hizmetlerimizin başarı oranı artacak. Her toplantımızda dünü ve bugünü değerlendirip gelecek için daha fazla neler yapabiliriz şeklinde düşünüp hizmetlerimizin üzerine yenilerini eklemeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Birim müdürlerine büyük görevler düştüğünü hatırlatan Çelik, “Her müdürlüğümüz birbirleriyle işbirliği içerisinde çalıştıkça, hizmet kalitemiz daha da artacak. Yaptığımız durum değerlendirmeleri, hizmette hangi noktada olduğumuzu görmek ve ileriye yönelik rotamızı oluşturmak için önemli. Gayretimiz hemşerilerimizin mutluluğuna vesile olmak. Bunun için tüm enerjimizle, çalışma arkadaşlarımız ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Belediyenin hizmetleri ve planlandığı projelerin değerlendirildiği toplantıya başkan yardımcıları Hasan Şahin, Ali Özel ile Muammer Tufanoğlu da katıldı.