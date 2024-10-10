Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, okul ziyaretlerini sürdürüyor. Son olarak Yazlık İlköğretim Okulu’nu ziyaret eden Başkan Çelik, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Serdivan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün hazırladığı program çerçevesinde okulları ziyaret eden Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik’in bu seferki durağı Yazlık İlköğretim Okulu oldu. İdareci ve öğretmenlerle bir araya gelen, öğrencilerle sohbet eden Başkan Çelik, onlara başarı ve kolaylıklar diledi. Öğrencilere kırtasiye seti de hediye eden Başkan Çelik, “Fırsat buldukça okullarımızı ziyaret ediyoruz. Gerek Milli Eğitim Müdürlüğümüz, gerekse okul idarecilerimizle diyalog halinde okullarımızın sorun ve eksiklerinin giderilmesi noktasında üzerimize düşeni yapmaya gayret ediyoruz. Eğitime destek olmaya devam edeceğiz Çocuklarımız bizim en kıymetli varlığımız. Allah evlatlarımızı korusun, onlara zihin açıklığı versin” dedi.