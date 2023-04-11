Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Kahramanmaraş Andırın’daki bin kişilik iftar sofrasında şehit aileleri ve gaziler ile bir araya geldi.

Asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tüm imkanlarını depremzedeler için seferber eden Şehzadeler Belediyesi, Ramazan vesilesiyle Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde de bin kişilik sofra kurarak, depremzedelere iftar yemeği hizmeti veriyor. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik hizmetin başlamasından sonra üçüncü kez bölgeye giderek, Andırınlılar ile bir araya geldi, çalışmaları yerinde inceledi. Temasları sırasında ilk önce Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan’ı ziyaret ederek, Andırın’da hizmet veren aşevi ve oradaki çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunan Başkan Çelik, daha sonra iftar sofrasında da şehit aileleri ve gaziler ile bir araya geldi. İftar öncesi Andırınlılara hitap eden Başkan Çelik, Şehzadeler Belediyesinin depremin ilk saatlerinden itibaren teyakkuza geçtiğini ve tüm imkanlarını depremzedeler için seferber ettiğini hatırlattı. Belediyenin iş makinaları ile personelinin Kahramanmaraş’ta 28 gün arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına katıldığını ifade eden Başkan Çelik, Adıyaman’da da Şehzadeler Belediyesi olarak kurdukları aşevinde beş bin kişiye günde iki öğün yemek verdiklerini söyledi.

Andırın ile de kardeş belediye olduklarını dile getiren Başkan Çelik, "Daha önce temel gıda maddeleri ve giysi gibi yardımlarımızı Andırın’a göndermiştik. Ramazan vesilesiyle de iftar sofrası kurduk. Bu soframızın başında Şehzadeler Belediyesi Meclis Üyemiz Abdulkadir Çankaya arkadaşımız var. Manisa’dan geldi ve bir ay yemekleri gönüllü olarak yapacağım dedi. Hiçbir ücret almadan sizlere yemek yapıyor" şeklinde konuştu.

Andırın’da olmaktan mutluluk duyduğunu ve bu gelişinin üçüncü olduğunu ifade eden Başkan Çelik, konuşmasına şöyle devam etti: "Bugünleri birlikte aşacağız, yaraları birlikte saracağız. Bir ve beraber olduğumuz sürece üstesinden gelemeyeceğimiz sıkıntımız yoktur. Biz buraya yüreğimizle geldik. Başkaları gibi birkaç fotoğraf çektirip siyasi demeçler verip sonra da gidecek bir durumumuz yok. Belediyelerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla, kamu kurum ve kuruluşlarımızla buradayız. Yıkılan evlerin tümü yapılacak, daha güzeli daha iyisi olacak. Rabbim bizleri daha güzel vesilelerle bir araya getirsin. Allah bir daha bize böyle büyük acılar yaşatmasın."