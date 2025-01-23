Denizli’de 5-10 yaş arası çocukların zihinsel yeteneklerine geliştirmek için Bozkurt Belediyesi’nin Akıl Zeka Oyunları adlı kursa Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik ziyaret etti. Çocuklarla eğlenceli vakitler geçiren Başkan Çelik, “Bozkurt Belediyesi Sanat Merkezimize tüm çocuklarımızı bekliyoruz” dedi.

Bozkurt Belediyesi, çocukların gelişimi için çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bozkurt Belediyesi’nin düzenlediği 5-10 yaş arası çocuklar için Akıl Zeka Oyunları düzenliyor. Kişisel Gelişim Merkezi’nde düzenlenen kurslar haftada 2 gün olacağı belirtildi. Bozkurt Belediyesi Sanat Merkezi’ne ziyaret eden Başkan Birsen Çelik çocuklarla eğlenceli vakitler geçirdi. Çocuklarla birlikte oyunları eşlik ederek eğlenceli vakitler geçiren Başkan Çelik, ilçedeki bütün çocukları Sanat Merkezi’ne beklediklerini belirtti.

“Daha ‘Mutlu Bozkurt’ için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz”

Çocuklarla keyifli vakitler geçirdiğini ve daha mutlu Bozkurt için çalışmaya devam ettiklerini belirten Başkan Çelik, "Hayata geçirdiğimiz Akıl Zeka Oyunları Sınıfını ziyaret ettik. Memleketimizin geleceği olan çocuklarımızla keyifli vakit geçirdik, oyunlar oynadık. Daha ‘Mutlu Bozkurt’ için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bozkurt Belediyesi Sanat Merkezimize tüm çocuklarımızı bekliyoruz” dedi.