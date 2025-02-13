Bozkurt Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sınavı (LGS) deneme sınavlarında birinci olan öğrencilere Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik ödüllerini takdim etti.

Bozkurt Belediyesi Eğitime Destekleme Projesi kapsamında düzenlenen YKS ve LGS deneme sınavları gerçekleşti. YKS deneme sınavının birincisi Fatih Baran Kırbaş olurken LGS deneme sınavının birincisi Salih Gökberk Doğrul oldu. Sınavda büyük başarı gösteren öğrencilere Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik ödüllerini taktim etti.

"Aydınlık geleceğimiz gençler"

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik yaptığı paylaşımda, "Büyük bir azim örneği göstererek YKS deneme sınavı birincimiz Fatih Baran Kırbaş ve LGS deneme sınavı birincimiz Salih Gökberk Doğrul’u tebrik ederim. Bütün öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar dilerim. Sizler Bozkurt’umuzun aydınlık geleceğiniz gençler. Sizlere inancım tam" ifadelerini kullandı.