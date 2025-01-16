DENİZLİ (İHA) – Denizli’de LGS, TYT ve AYT sınavlarına hazırlanan adaylara destek olan Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, “Bozkurt’umuzun aydınlık yarınları için her zaman eğitimin ve gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Denizli’nin Bozkurt Belediyesi, LGS, TYT ve AYT sınavlarına hazırlanan gençler için ücretsiz deneme sınavları düzenliyor. Belediye Başkanı Birsen Çelik’in talimatıyla düzenlenen deneme sınavları, aday öğrenciler tarafından büyük ilgi görüyor.

Sosyal belediyecilik anlamında toplumun her kesimine ulaşmaya gayret ettiklerini ifade eden Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, “Eğitime verdiğimiz destekler kapsamında ücretsiz olarak gerçekleştirdiğimiz LGS, TYT ve AYT Deneme Sınavlarımızla gençlerimizin yanındayız. Güvenilir kaynaklar ve uzman eğitimci kadromuzla gerçekleştirdiğimiz sınavlarımızla öğrencilerimizin akademik başarılarını arttırarak hedeflerine daha kolay ulaşmalarını hedefliyoruz. Bozkurt’umuzun aydınlık yarınları için her zaman eğitimin ve gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.