Denizli’nin Bozkurt Belediyesi Başkanı Birsen Çelik, Sanat Merkezindeki minik kursiyerlerin temel jimnastik derslerini takip etti. Minik kursiyerlerle eğlenceli vakit geçiren Başkan Çelik, “Minik kursiyerlerimizin yetenekleri ve sergiledikleri performanslar bizleri çok mutlu etti. İlçemizden milli jimnastikçiler çıkacağına inancımız tam” dedi.

Bozkurt Belediyesi, çocukların gelişimi için çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bozkurt Belediyesi’nde bulunan Sanat Merkezi’ndeki jimnastik eğitim miniklerin yoğun ilgisi ile devam ediyor. Bozkurt Belediyesi Sanat Merkezi’ne ziyaret eden Başkan Birsen Çelik, minik kursiyerlerle eğlenceli vakitler geçirdi. Aynı zamanda minik kursiyerlerin temel jimnastik derslerini takip eden Başkan Çelik, çocukların sergiledikleri performanslarından dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

“Bozkurt ilçemizden milli jimnastikçilerin çıkacağına inancımız tam”

Minik kursiyerlerin temel jimnastik derslerini takip ettiğini ve Bozkurt ilçesinden milli jimnastikçilerin çıkacağı konusunda inancının tam olduğunu belirten Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, “Bozkurt Belediyesi Sanat Merkezimizi ziyaret ederek minik kursiyerlerimizin temel jimnastik derslerini takip ettik. Yetenekleri ve sergiledikleri performanslar bizleri çok mutlu etti. İlçemizden milli jimnastikçiler çıkacağına inancımız tam. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.