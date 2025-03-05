DENİZLİ (İHA) –Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, ilçenin merkezi noktalarından olan Atatürk Bulvarında temizlik çalışması gerçekleştiren Denizli Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Bozkurt ilçesinin en işlek merkezlerinden olan Atatürk Bulvarında temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmaları yerinden takip eden Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Denizli Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. Başkan Çelik, "Denizli Büyükşehir Belediyemizin ekipleri bugün Atatürk Bulvarı’nda temizlik çalışması gerçekleştirdi. Her daim bizlerin yanında olan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Bülent Nuri Çavuşoğlu ve ekibine teşekkür ederim. Birlikte çalışıyor, birlikte başarıyoruz" dedi.