Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, 2 dönemdir yürüttüğü Şehzadeler Belediye Başkanlığı görevine önümüzdeki yerel seçimlerde aday olmayacağını belirterek, "Benim bir daha aday olmayı düşünmediğimi birçoğunuz biliyorsunuz. Seçim döneminde ve seçimden sonraki günlerde adeta bir aday gibi çalışmamızı gören bazıları ’Ömer Başkan yeniden aday olmayı mı düşünüyor ki bu kadar çok çalışıyor’ demiş. Seçim gününe kadar başta belediye başkanlığı görevimi en iyi şekilde gerine getirip, emanete sahip çıkmak için çalışacağım. Seçim kampanyasında da AK Parti’mizin adayı hangi kardeşimiz olursa onunla çaba ve gayret sarf edeceğim. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

AK Parti Şehzadeler İlçe Teşkilatı, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde görev alan sandık başkanları, sandık görevlileri, müşahitler ve mahalle başkanları için teşekkür yemeği düzenledi. Tarihi Kurşunlu Han’da düzenlenen yemekte AK Parti MKYK Üyesi Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Milletvekilleri Mücahit Arınç ve Tamer Akkal, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti İl Başkanvekili Cüneyt Kamal, Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, Kadın Kolları Başkanı Tülay Şentürk, Gençlik Kolları Başkanı Samed Zenginoğlu ve partililer hazır bulundu. Programda partililere ilk olarak hitap eden AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, Afyon’da kaza yapan AK Parti Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ile oğluna acil şifalar dileyerek, "14 Mayıs ve 28 Mayıs’ta iki seçim gerçekleştirdik. 14 Mayıs’ta Cumhur İttifakı olarak parlamentoda çoğunluğu elde ettik. 28 Mayıs’ta da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden cumhurbaşkanımız olarak ilan ettik. Hepinize teşekkür ediyorum. Biz Şehzadeler İlçe Teşkilatı olarak sadece ana kademelerden ibaret değiliz. Biz sandık başkanları, sandık görevlileri, müşahitler ve mahalle başkanlarımız ile büyük bir aileyiz" dedi.

Daha sonra partililere hitap eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, 21 yılın ardından kendilerine yine büyük bir zafer lütfeden Allaha hamdettiklerini dile getirerek, "Bizlere güvenen, milletvekillerimizi, cumhurbaşkanımızı yeniden tercih eden aziz milletimize sonsuz teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

"Bir daha aday olmayı düşünmediğimi biliyorsunuz"

Gelecek yerel seçimlerde aday olmayı düşünmediğini farklı platformlarda dile getirdiğini belirten Başkan Çelik, konuşmasına şöyle devam etti:

"Belki bir çoğunuz bir daha aday olmayı düşünmediğimi biliyorsunuz. Ama seçim döneminde ve seçimden sonraki günlerde adeta bir aday gibi çalışmamızı gören bazıları, ’Ömer Başkan yeniden aday olmayı mı düşünüyor ki bu kadar çok çalışıyor’ demiş. Biz siyasete makamlara, mevkilere, koltuklara gelmek için girmedik. Ben bu şehrin sokaklarında koştururken, direklerine afiş yapıştırırken, sabahlara kadar bayrak asarken bırakın iktidarı, iktidarın koltuk ve makamlarını, birçok riskleri göze alarak çalışmış bir kardeşinizim. Biz bu meseleyi necip milletimize hizmet davası olarak görüyoruz. Dolayısıyla da her seçimde, çalışmamız gereken her noktada Rabbime hamdolsun ki bu kutlu davada görev aldık, çalıştık. Bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Bundan kimsenin en ufak tereddüdü olmasın. Seçim gününe kadar başta belediye başkanlığı görevimi en iyi şekilde gerine getirip, emanete sahip çıkmak için çalışacağım. Seçim kampanyasında da AK Partimizin adayı hangi kardeşimiz olursa onunla çaba ve gayret sarf edeceğim. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. 47 yıllık ömrüm, 30 yıllık siyasi geçmişim size gösterebileceğim bir teminatımdır. Önemli olan koltukta olmak değildir. Önemli olan aday olmak değildir. Önemli olan davasına sadık adam olabilmektir. Rabbim bizi o adamlardan eylesin. 9 yıldır bu şehre hizmet etmek için sizlerle birlikte çalışıyoruz. Hakkınızı helal ediniz. Banim de hakkım varsa helal hoş olsun. Bu kutlu yolda, bu davanın bir üyesi, AK Parti’nin bir neferi olarak Allah ömür verdiği sürece yürüyeceğimden kimsenin endişesi olmasın."

Başkan Çelik’in ardından AK Parti MKYK Üyesi Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Milletvekilleri Mücahit Arınç ve Tamer Akkal da birer konuşma yaparak, partililere seçimlerde gösterdikleri üstün gayret için teşekkür ederek, yerel seçimleri hedef gösterdi.