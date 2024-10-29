Cumhuriyetin kuruluşunun 101. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ’En büyük eserim’ dediği Cumhuriyet, bizlere emanet. Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun; nice aydınlık yarınlara’ dedi.

Cumhuriyet’in ilan edilişinin 101.yılına özel bir mesaj yayımlayan Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Türk halkının Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Başkan Çelik, yayımladığı mesajında, “Cumhuriyetimizin 101. yılında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarını saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Cumhuriyet’in bize kazandırdığı değerleri daima yaşatacak ve gelecek nesillere aktaracağız. Birlik ve beraberlik içinde, bağımsızlık yolunda attığımız adımları daha güçlü bir Atatürk Türkiye’si için sürdüreceğiz. 29 Ekim, milletimizin özgürlüğünü ve bağımsızlığını simgeleyen bir gurur günüdür. 101 yıl önce atılan bu büyük adımın ışığında, Cumhuriyetimizi sonsuza dek koruyacak ve yücelteceğiz. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ’En büyük eserim’ dediği Cumhuriyet, bizlere emanet. Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun; nice aydınlık yarınlara” ifadelerine yer verdi.