Amasya Belediye Başkanı Dr. Bayram Çelik, planladıkları proje ve yatırımlarla Amasya’yı şantiyeye çevireceklerini açıkladı. Habercilerle bir araya gelen Başkan Çelik, “Vatandaşların memnuniyeti ve partiler üstü anlayışla hizmet veriyoruz” dedi.

İl merkezinde bozuk yolların asfaltlanmasına önem verdiklerini belirten Bayram Çelik, 400 ton asfaltı bu amaçla kullandıklarını söyledi.

Yeni yüzüyle kapılarını açan Yeşil Yenice Mahallesi Gölbaşı Sosyal Tesislerinde toplantı düzenlediği habercilere projelerle ilgili bilgiler verip sorularını yanıtlayan Çelik, “Amasya hepimizin, hepimiz burada yaşıyoruz. Gelecek nesillerimiz olan çocuklarımıza güzel eserler bırakabilirsek ne mutlu bize. Bunun için hepimize büyük görevler düşüyor. Vatandaşların memnuniyeti ve partiler üstü anlayışla hizmet veriyoruz” diye konuştu. MHP İl Başkanı Şuayip Ak, başkan yardımcıları Muammer Tufanoğlu ve Ali Özel, meclis üyeleri ile birim müdürleri de programda yer aldı.