Amasya Belediye Başkanı Dr. Bayram Çelik, 14 medeniyete evsahipliği yapmış Amasya’nın tarihi birikiminin gelecek nesillere aktarılması yönündeki çalışmalara büyük önem verdiğini belirtti.

Şehrin 8 bin 500 yıllık geçmişe sahip olduğuna değinen Başkan Çelik, “Tarihimizi koruyup, sahip çıkacağız. Çünkü bu tarih bizlere miras değil emanet. Emanete de gözümüz gibi bakacağız” dedi.

Amasya’nın tarihi vitrini Harşena Dağı ve Pontus Kral Kaya Mezarlarının UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nden daimi listeye alınmasına yönelik çalışmaların sürdüğüne işaret eden Çelik, bu hedefle personele yönelik verilen eğitimin faydalı sonuçlarının olacağını söyledi.