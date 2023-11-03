Geçtiğimiz günlerde yeni yönetimini oluşturan AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ali Özyiğit, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ilk ziyaretini Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’e yaptı.

Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ali Özyiğit, yeni yönetimini Başkan Çelik’e tanıttı. Ziyaretten duyduğu memnuiyeti ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ise "Çok güçlü, dinamik Şehzadeler ilçemizin tamamını kucaklayıp, kuşatan güzel bir yönetim kurulu oluştu. Ben tüm arkadaşlarımıza hayırlı olsun diyorum. İnanıyorum ki bu güçlü kadroyla birlikte AK Parti Şehzadeler’de yerel seçimlere de büyük bir heyecanla girecek ve büyük bir zaferle de çıkacaktır. Bundan benim en ufak endişem yok. Şimdiden tüm yol arkadaşlarıma, dava arkadaşlarıma, teşkilat mensuplarımıza üstün başarılar diliyorum. Bu Parti’nin bir üyesi ve neferi olarak her zaman kendilerinin yanlarında olduğumu bir kez daha ifade ediyorum. Hayırlı olsun diyorum" dedi.