Amasya Belediye Başkanı Dr. Bayram Çelik, Ormanbağları mahallesinin doğalgaza kavuşacağını açıkladı.

Yazıbağları ve Karasenir’den sonra Ormanbağları sakinlerinin de kısa zamanda doğalgazın konforuyla tanışacağını belirten Başkan Çelik, “En kısa zamanda Ormanbağları mahallemiz de doğalgaza kavuşacak. Zaman içerisinde her bölgeye doğalgaz bağlanacak” dedi.

Halka seslenen Çelik, “Sizlerin duaları sayesinde, Allah’ın izniyle bu şehir değişiyor, bu şehir güzelleşiyor. Bu şehirde insanlar mutlu oluyor ve daha da olacaklar. Karasenir, Kayabaşı, Hamamözü ve Göynücek’e götürdüğümüz doğalgazın ardından Ormanbağları’nı da bu hizmetle tanıştırıyoruz. Bu şehirde doğalgazı olmayan hiçbir yer kalmayacak. Şehrimizi dünya kenti yapmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.