Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, 10 Kasım Atatürk’ü Anma ve Atatürk Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, 10 Kasım Atatürk’ü Anma ve Atatürk Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Çaylı, mesajında şu düşünceleri paylaştı; “ Ebediyete intikalinin 84. yıldönümünde, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve rahmetle anıyorum.

Atatürk, sadece milletimizin değil, bütün insanlığın sevgisini ve saygısını kazanmış bir liderdir.Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yaşamı boyunca birçok başarıya imza atmış, kurtuluş mücadelemizde ve Cumhuriyetimizin kurulmasında başrol oynamıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tarihe geçmiş büyük bir lider olarak tüm dünyada takdirle anılmaktadır.Cumhuriyet’in kuruluşuyla belirlenen ideallere ulaşma bağlamında temel hedefimiz, ülkemizin Atatürk’ün öngördüğü muasır medeniyetler seviyesini geçmesini sağlamaktır. Bu hedefe doğru yürürken, Türkiye’nin birlik ve beraberlik içinde gelişmesi, büyümesi, modernleşme sürecinin devam etmesi elzemdir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu, milletimizin unutulmaz lideri, büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, O’nun şahsında dava ve silah arkadaşlarını, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha sevgi, saygı, rahmet ve şükranla anıyorum " dedi.