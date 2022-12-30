Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, 2023 yılına girerken yayınladığı mesajda, tüm dünyanın ve Türkiye’nin çok sıkıntılı bir yılı geride bıraktığını dile getirdi ve 2023 yılının sorunların bittiği bir yıl dileğinde bulundu.

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, 2023 yılına girerken yayınladığı mesajda, tüm dünyanın ve Türkiye’nin çok sıkıntılı bir yılı geride bıraktığını dile getirdi ve 2023 yılının sorunların bittiği bir yıl dileğinde bulundu.

Yayınladığı yazılı mesajda , “Her yeni yıl yeni bir umut demektir. Yaşamın olduğu yerde umut vardır“ diyen Başkan Çaylı açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Yaşamın olduğu her yerde umut vardır. Her yeni yıl, yeni umutlar demektir. Görev süremiz sürecinde Yenice için hayal ettiğimiz pek çok hizmeti, halkımızın bize verdiği destek, çalışma azim ve gayretimiz, daha da önemlisi Yüce Allah’ımızın izniyle başardık. Bu hizmetleri gerçekleştirirken Yenice’mizin güzel insanlarının desteğini, sıcaklığını hep yanımızda hissettik, bu desteklerden güç aldık. Hizmet süremiz boyunca gerçekleştirdiğimiz çok sayıda eseri halkımız ile birlikte başardık. Bize verilen güveni ve desteği hep yanımızda hissettik. Hayal gibi görünen projeler birer birer hayata geçirildi. Bu güzel ilçede ne gerçekleşmişse hep birlikte başardık. Halkımızla, çalışma arkadaşlarımızla, bize inanıp güvenen kadirşinas hemşerilerimiz ile başardık. Bu şehrin Belediye Başkanı olmaktan her zaman onur ve gurur duydum, duymaya da devam edeceğim. Bulunduğumuz makamın sorumluluk makamı olduğunun bilinci içindeyim. 2023 yılında da Yenice’miz ile ilgili güzel düşüncelerimiz var. Bu düşüncelerimizi yine halkımız ile birlikte hayata geçireceğiz. Samimi olan her fikre ve düşünceye saygı duyduk, duymaya devam edeceğiz. Yenice’miz çok güzel bir yer. Belki de çok sevdiğimiz içindir, dünyanın en güzel yerinde yaşıyoruz. Her sabah aynı güneşe bakmak, aynı yağmurda ıslanmak, aynı dostlarla selamlaşmak ve aynı yeşile hayran kalmak gibi bir ayrıcalığı beraberce paylaşıyoruz. Bir yılı daha acısıyla, sevinçleriyle geride bırakıyor ve 2023 yılına merhaba diyoruz. Yeni yılda umut ve hayallerimizi canlı tutarak çok uzak ufuklara bakıyoruz. Biliyoruz ki, birlik ve beraberliğimiz, bu yeni yılda bizleri yeni başarılara taşıyacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle yeni yılın Yenice’mize, ülkemize ve bütün İslam Âlemine hayırlar getirmesini diler, sağlık, mutluluk, başarı, barış ve huzur temennisiyle saygı, sevgi, selam ve muhabbetlerimi sunuyorum.”