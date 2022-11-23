Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Çaylı mesajında, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Başöğretmenlik unvanı verildiği gün olan 24 Kasım 1981’den beri her 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Bu vesileyle bütün öğretmenlerimizin, Öğretmenler Günü’nü yürekten kutluyorum. Öğretmen demek hayat demektir. Öğretmen şuur ve idrak kilidinin açılmasına ön ayak olan ilim ve irfan anahtarıdır.Öğretmen-öğrenci-okul-veli arasında sağlıklı, istikrarlı, gelişmeye açık bir ilişki ve irtibat bulunduğu müddetçe toplumsal denge, milli birlik ve kardeşlik her daim korunacaktır. Öğretmen; insanların eğitim ve öğretimlerini meslek edinen, yolun başından sonuna kadar rehberlik eden, doğruları öğreterek yön veren ve yaşama hazırlayan kişidir. Çocuklarımızın, gençlerimizin eğitimi için gece, gündüz demeden çalışan tüm öğretmenlerimize minnettarız.Yenice Belediyesi olarak öğretmenlerimizin, eğitim camiamızın yanında olmaya, onlara destek vermeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, görevleri başında şehit olan ve aramızdan ayrılan tüm öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, emekli olan ve görevine devam eden tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü yürekten kutlar; sağlıklı, sıhhatli, huzurlu bir yaşam dilerim.”