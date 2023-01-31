Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, Yenice Kaymakamlığına görevlendirilen Büşra Güneş’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, Yenice Kaymakamlığına görevlendirilen Büşra Güneş’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Yenice Kaymakamı Gizem Tokur’un İçişleri Bakanlığı oluru ile Eflani’ye görevlendirilmesinin ardından Yenice Kaymakamlığına da Eflani Kaymakamı Büşra Güneş görevlendirildi. Başkan Çaylı,Yortan Belde Belediye Başkanı Ali Şık, MHP Yenice İlçe Başkanı Murat Karagül ve yönetim kurulu üyeleri, göreve başlayan Kaymakam Büşra Güneş’i makamında ziyaret etti.

Belediye Başkanı Zeki Çaylı, Kaymakam Güneş’e hayırlı olsun dileklerini ilettiklerini belirterek, "İlçe ve projelerimiz hakkında bilgiler aktardık. Yeni Kaymakamımız ile de birlik ve beraberlik içerisinde ilçemize en iyi hizmeti verebilmek için çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

Yenice Kaymakamı Büşra Güneş ziyaretinden dolayı Belediye Başkanı Zeki Çaylı ve beraberindekilere teşekkür etti.