Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Çaylı, mesajında; “Kadın annedir, kadın eştir, kadın yuvadır, kadın ailenin temel direğidir" dedi. Çaylı, “Değerli Hemşehrilerimiz, Toplumların temel taşı aile, ailenin temel taşı kadınlarımızdır. Peygamber Efendimiz “Cennet annelerin ayaklarının altındadır” diyerek kadınlarımızın toplumun birliği ve dirliği için ne derecede önemli olduğunu yüzyıllar önce tüm insanlığa izah etmiştir. Kadınlarımız; bizlerin en iyi şekilde yetişmesini sağlayan, gelecek nesillerin mimarlarıdırlar. Kadınlarımız; sıcacık yuvalarımızın birleştiricileri, evlatlarımızın analarıdırlar. Kadın, elinin değdiği her yer güzelleşir. Sivil toplum örgütlerinin ve kadınlarımızın girişimlerini memnuniyetle izliyor, kadın hakları konusunda atılacak adımlara büyük önem veriyoruz. Kadınları korumak, kollamak ve onların daha mutlu ve huzurlu olmasını sağlamak bizlerin asli görevidir.

Bu duygu ve düşüncelerle, aileden başlayarak hayatımızın her yerinde ve her anında, sevgileri, emekleri ve fedakârlıklarıyla dünyamızı güzelleştiren kadınlarımızın, Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum” dedi.