Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun kentin turistik, kültürel ve tarihi lokasyonları ve değerlerinin tanıtımı için verdiği çabalar meyve vermeye başladı. Geçtiğimiz ay Antalya’da düzenlenen tur operatörleri toplantısının ardından Denizli’nin önemli turizm noktalarından biri olan Çal Bağ Yolu’na ilk yabancı turist kafilesi geldi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun, kentin ulusal ve uluslar arası anlamda tanınırlığı ve bilinirliğini artırmak adına başlattığı çalışma meyvesini vermeye başladı. Bu kapsamda Eylül ayında Denizli’nin zenginliklerini ortak akılla ortaya koymak ve geleceğinin temellerini birlikte atmak amacıyla ‘Denizli Geleceğini Tasarlıyor’ adlı arama konferansı, Ekim ayında ise Antalya’da tur operatörleri ile buluşma gerçekleştirildi. Kısa sürede atılan bu adımların hemen ardından Denizli’nin önemli turizm noktalarından biri olan Çal Bağ Yolu’na ilk yabancı turist kafilesi geldi.

İlk yabancı turist kafilesi Çal Bağ Yolu’na geldi

Almanya’dan Türkiye’ye tatile gelen kafile Çal Bağ Yolu gezisi kapsamında ilk olarak Pamukkale’den hareket edip, Kaklık Mağarası, Selcen köy gezisi, şaraphane gezisi ve bölgede öğle yemeği sonrasında Pamukkale’ye geri dönüş yaptı. Denizli’nin Türkiye’nin en büyük üzüm platosu olduğu vurgusu yapılan turda Türk üzümü, bağcılığı, onu yetiştiren üreticiler ve kültürü tanıtıldı. Ayrıca üzümün yolculuğu ve Denizli şaraplarının üretimini anlatan bir sunum ile tur son buldu. Misafirler tur kapsamında hem yerel hem uluslararası lezzetleri yerli şaraplarla eşleşme ve deneyimleme fırsatı buldu.

"Denizli’nin turizm potansiyelini dünyaya açıyoruz"

Denizli’nin sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerin daha geniş kitlelere ulaşması adına uzun süredir çalıştıklarını belirten Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, "Denizli, yalnızca Türkiye için değil, dünya için de eşsiz bir turizm potansiyeline sahip. Pamukkale gibi bir dünya mirası, Kaklık Mağarası gibi doğa harikaları ve Çal Bağ Yolu gibi kültürel değerlerimizle şehrimizin her köşesi bir keşif noktası. Bu zenginliklerimizi tanıtmak, yerel üreticilerimizi desteklemek ve turizm gelirlerini artırarak Denizli’mizin ekonomisine katkıda bulunmak adına yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bugün, bu çalışmaların meyvelerini almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Almanya’dan gelen ilk turist kafilesinin Çal Bağ Yolu’nu tercih etmesi, Denizli’nin uluslararası alanda tanınırlığı adına umut verici bir gelişme. Bu tur, misafirlerimize üzüm bağlarımızdan sofralarına kadar uzanan bir kültürel yolculuk sunarken, aynı zamanda yerel üreticilerimize ve değerlerimize dikkat çekiyor. Hedefimiz, Denizli’yi turizmde hak ettiği yere taşımak ve dünyanın dört bir yanından misafirlerimizi ağırlayarak şehrimizi bir cazibe merkezi haline getirmektir. Bu doğrultuda çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Şehrimizin doğal güzelliklerini, kültürel zenginliklerini ve misafirperverliğini dünyayla buluşturmak için durmaksızın çalışacağız" dedi.

Başkan Çavuşoğlu, turizm alanında atılan bu adımların yalnızca Denizli’nin tanıtımına değil, aynı zamanda yerel kalkınmaya, istihdama ve ekonomiye de büyük katkılar sağlayacağını vurguladı. “Denizli’mizin geleceği turizmle daha parlak olacak” diyen Çavuşoğlu, bu sürecin tüm paydaşlarla birlikte güçlenerek devam edeceğini sözlerine ekledi.