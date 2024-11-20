Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü sebebiyle mesaj yayımladı. Başkan Çavuşoğlu; “Sizler, bu dünyanın geleceğisiniz ve her biriniz çok değerlisiniz” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Çavuşoğlu yayımladığı mesajında; “Bugün, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın haklarını hatırlamak ve bu hakların korunması adına bir kez daha farkındalık oluşturmak için anlamlı bir gün. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü, hepimize çocuklarımızın güvende, mutlu ve sağlıklı bir şekilde büyümesi için üzerimize düşen sorumlulukları hatırlatıyor. Bu vesileyle, tüm çocuklarımızın gözlerindeki pırıltının hiç sönmemesini diliyor; onların haklarını korumak ve daha iyi bir dünya inşa etmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğimizi vurgulamak istiyorum.

Geleceğin Mimarı Sevgili Çocuklar,

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü, sizin bizler için ne kadar değerli ve önemli olduğunuzu hatırlatan bir gün. Çünkü sizler bu dünyanın en kıymetli hazinelerisiniz. Okulda, evde, oyun oynarken ya da hayal kurarken, hepinizin yüzündeki o güzel gülümsemeyi görmek bize güç veriyor. Siz yeter ki umutlarınızı kaybetmeyin, biz her zaman sizin için daha güzel bir gelecek kurmaya çalışacağız. Sizler, bu dünyanın geleceğisiniz ve her biriniz çok değerlisiniz. Hepinize sevgi dolu bir Dünya Çocuk Hakları Günü diliyor, gözlerinizden öpüyorum.” İfadelerini kullandı.