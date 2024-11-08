Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Cumhuriyetin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 86’ncı yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayınladı. Başkan Çavuşoğlu mesajında Atatürk’e duyulan özlem ve minneti dile getirirken, O’nun bıraktığı miras olan Cumhuriyet’in korunmasının önemine vurgu yaptı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 86’ncı yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesaj yayımladı. Başkan Çavuşoğlu mesajında 10 Kasım’ın yalnızca bir yas günü olmadığını belirterek, “Bugün, Atatürk’ün fikirlerini, ülkemize kazandırdığı değerleri ve bağımsızlık mücadelesini daha derin anlamak ve onun izinde yürüme kararlılığımızı tazelemek için önemli bir gündür” ifadelerini kullandı.

“Cumhuriyet kalesinin ebedi nöbetçileri olacağız”

Atatürk’ün “En büyük eserim” dediği Cumhuriyet’in dimdik ayakta olduğunu ve bu mirası gelecek nesillere taşımak için çaba gösterdiklerini belirten Başkan Çavuşoğlu, şunları kaydetti: “Bilimin, eğitimin ve barışın önemini vurgulayan, milletimize rehber olan Atatürk’ün izinden yürümek, onun emanetine sahip çıkmak bizim en büyük sorumluluğumuzdur. Atatürk’ün bizlere bıraktığı en büyük miras olan Cumhuriyet, tüm zorluklara rağmen dimdik ayakta durmaktadır ve bizler bu Cumhuriyet kalesinin ebedi nöbetçileri olmaya devam edeceğiz. Unutmamalıyız ki, son dönemde yaşadığımız karanlık zamanlardan ancak ve ancak Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılaplarının ışığı ile çıkabiliriz. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha rahmet, minnet ve özlemle anıyorum. Ruhu şad olsun.”