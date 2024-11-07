Denizli Büyükşehir Belediyesi, Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun hizmet odaklı belediyecilik anlayışı ile kentin dört bir yanında daha güvenli ve konforlu yolları şehre kazandırarak asfalt sezonunda 120 kilometre sathi kaplama yol inşa etti.

Vatandaşların günlük yaşam konforunu arttırmak için hizmet odaklı çalışma anlayışıyla yatırımlarını gerçekleştiren Denizli Büyükşehir Belediyesi, Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun hizmet odaklı belediyecilik anlayışı ile vatandaşların daha kaliteli, güvenli ve konforlu seyahati için seferberlik başlattı. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından, trafik akışını hızlandıran ve üretim yollarını yenileyen bu çalışmalar; kent genelinde ihtiyaç ve öncelik olan ilçe ve mahallelerde gerçekleştirildi. Özellikle kırsal mahallelerin zorlu yolları da Büyükşehir Belediyesi tarafından güvenli ve konforlu hale getirildi. Yol genişletme ve zemin hazırlıklarının ardından sathi kaplama işlemleri gerçekleştirildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda asfalt sezonunda kent genelinde 120 kilometre sathi kaplama yol inşa ederek, vatandaşların acil ihtiyaçlarına yanıt verdi.

“Yıllardır görmezden gelinen yolları yeniliyoruz”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, konforlu ve güvenli bir ulaşım ağı kurmak için gayret ettiklerini ifade ederek, “Özellikle kırsal mahallelerimiz ve ilçelerimizde ihtiyaç olan ve yıllardır görmezden gelinen yolları yenileyerek, halkımızın ihtiyaçlarına yanıt veriyoruz. Çile ile anılmış yollara dur diyor, riskleri bertaraf ediyoruz. Yenilenmiş ve genişletilmiş yollarımızı Denizlimize kazandırdık. Halkımızın en iyiyi hak ettiğini bilerek, yatırımlarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.