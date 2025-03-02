Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun söz verdiği kırsal kalkınma destekleri birer birer hayata geçiriyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi üreticiden satın aldığı mısır ve arpaları flake yem haline getirerek hayvancılık ile uğraşan üreticilere ücretsiz bir şekilde dağıtmaya devam ediyor. Üretmek isteyen her kim var ise destek olduklarını ifade eden Başkan Çavuşoğlu, "Tohumu toprağa kavuşturmak isteyen çiftçi kardeşlerimiz ile dayanışacağız, hayvancılıkla üretmek isteyenlerle beraberiz" dedi.

Temel geçim kaynağı hayvancılık olan aile işletmelerinin en önemli üretim girdisi olan yem maliyetlerinin azaltılması, aynı zamanda ihtiyaç duyulan arpa ve mısırların üreticisinden satın alınarak üreticilerin desteklenmesini amaçlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik projeleri kapsamında bir ilke imza atarak çiftçiden aldığı mısırları flake yem haline dönüştürerek tekrar üreticiye ücretsiz bir şekilde dağıtımına devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve protokol üyeleri tarafından, 185 üreticiye 621 çuval mısır flake yem desteği verildi. Programın ardından Başkan Çavuşoğlu, Çıtak, Gürpınar, Cabar, Karalar ve Karabedirler Mahallelerini de ziyaret ederek, hemşehrileriyle buluştu, istek ve önerilerini dinledi.

Bu kapsamda Kıralan Mahallesi’nde düzenlenen törene Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Çiftçi kardeşlerimizle dayanışmamız sürecek"

Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, göreve geldikleri ilk günden bu yana verdikleri sözleri birer birer yerine getirdiklerini söyledi. Üretmek isteyen her kim var ise destek olduklarını ifade eden Başkan Çavuşoğlu, "Tohumu toprağa kavuşturmak isteyen çiftçi kardeşlerimiz ile dayanışacağız, hayvancılıkla üretmek isteyenlerle beraberiz. Hatta ben Denizli’de yaşıyorum, köyüme dönmek istiyorum diyenlere gebe düve desteği vereceğiz diye bir yolculuğa çıktık" dedi.

"Her geçen gün desteklerimiz artacak"

Konuşmasında gübre desteğinden tohum desteğine, ekipman desteklerinden mazot desteğine uzanan kırsal hizmetlerdeki çalışmaları paylaşan Başkan Çavuşoğlu, Çivril bölgesinde hayvancılıkla uğraşan hemşehrilerine de bir müjde verdi. Başkan Çavuşoğlu, "Yem flake tesisimizin temelini bu bölgeye atacağımızın müjdesini buradan size vermek istiyorum. Biz sizleri, üretenleri, alın teriyle geçinenleri önemsiyoruz. Biz boğazından haram lokma geçirmeyen üreticilerimizle dayanışmak istiyoruz. Bir nebze olsun nefes olalım istiyoruz. Her geçen gün desteklerimizin artacak" ifadelerini kullandı.

Başkan Çavuşoğlu’na teşekkür

Çivril Belediye Başkanı Semih Dere ise, Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun Denizli’de derman belediyecilik anlayışı ile çok güzel hizmetler yaptığını ifade ederek teşekkürlerini sundu. Başkan Dere, "Bizler üreticilerimizin sıkıntılarının farkındayız. Derman belediyecilikle bir nebze de olsa çare olmaya, yaralara derman olmaya gayret gösteriyoruz. Sayın Başkanımıza hayvancılık konusunda attığı adımlardan dolayı teşekkür ederim" diye konuştu.