Denizli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği “10 Kasım Yaşıyor” adlı anma konserinde Büyük Önder Atatürk’ün sevdiği şarkılar seslendirildi. Atatürk’ü fikirlerini yaşatıyor olabilmenin çok büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu vurgulayan Başkan Çavuşoğlu, “Tüm dünyanın imrenerek baktığı bir lidere sahibiz” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 86. yıldönümü dolayısıyla “10 Kasım Yaşıyor” adlı anma konseri düzenledi. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen konsere Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Başkanvekili Ali Marım, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Sanat Müziği Koro Şefi Ahmet Nuri Çağdaş yönetimindeki 145 kişilik dev kadro Büyük Önder Atatürk’ün sevdiği şarkı ve türküleri seslendirdi. Koro ve solo eserlerle en özel eserlerin seslendirildiği anma konserinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sesinden 10. Yıl Nutkundan kesitler de bulunuyordu. İzleyiciler büyük beğeni toplayan konserin sonunda sanatçıları ayakta alkışladı.

“Tüm dünyanın imrenerek baktığı bir lidere sahibiz”

Başkan Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada, bu güzel Cumhuriyeti Türk milletine bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anarken aynı zamanda fikirlerini yaşatıyor olabilmenin de çok büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu söyledi. Başkan Çavuşoğlu, “Tüm dünyanın imrenerek baktığı bir lidere sahibiz. Bugün O liderin ebediyete irtihalinin 86. yıldönümünde birlikteyiz. Ama biz biliyoruz ki Ata’mızın bedeni aramızdan ayrılmış olsa dahi onun fikirleri, onun inançları, onun devrimleri sonsuza kadar bizlerle birlikte yaşamaya devam edecektir. Buradan Ata’mıza bir kez daha söz veriyoruz. ‘Devrimlerini sonsuza kadar yaşatacağımıza emin olabilirsin. Ata’m huzur içinde uyu. Bu kardeşlerin senin devrimlerine sonsuza kadar sahip çıkacak.” İfadelerini kullandı. Konuşmanın ardından Başkan Çavuşoğlu, Koro Şefi Çağdaş’a plaket verdi.