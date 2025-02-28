Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Ramazan-ı Şerif dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak tüm Denizlililerin Ramazan ayını kutladı.

Başkan Çavuşoğlu, mesajında birlik, beraberlik, paylaşma ve dayanışma vurgusu yaparak, Ramazan’ın manevi ikliminin tüm gönüllerde huzur, sevgi ve kardeşlik duygularını pekiştirmesi temennisinde bulundu. Başkan Çavuşoğlu, Ramazan ayının manevi değerlerine dikkat çekerek, "Ramazan, sadece oruç tutmak değil; yardımlaşmanın, dayanışmanın, ihtiyaç sahiplerine el uzatmanın ve gönüllerimizi birleştirmenin en güzel zamanıdır. Bu mübarek ayda, sofralarımızı paylaşarak, gönüllerimizi birleştirerek, birlik ve beraberlik içinde Ramazan’ın bereketini hep birlikte yaşayalım. Denizli olarak, her zaman olduğu gibi bu mübarek ayda da dayanışmamızı ve kardeşliğimizi en güçlü şekilde göstereceğimize inanıyorum. Bu güzel ayın, şehrimize ve ülkemize huzur ile barış getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Denizli’de ramazan boyunca dayanışma ve yardımlaşma seferberliği

Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam edeceklerini belirten Başkan Çavuşoğlu, şu açıklamalarda bulundu: "Belediyemiz, ramazanın bereketini tüm hemşehrilerimizle paylaşmak için sosyal destek çalışmalarını sürdürecektir. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız için ramazan ayı boyunca 20 bin ailemize 750 liralık yardımımızın yanı sıra gıda kolisi yardımlarımız devam ederken, ramazanın kültürel ve manevi iklimine uygun çeşitli etkinliklerle halkımızı bir araya getireceğiz." Son olarak tüm Denizlililerin ramazan ayını kutlayan Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, sağlık, huzur ve bereket dolu bir Ramazan geçirilmesi dileğinde bulundu.