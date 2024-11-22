24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Başkan Çavuşoğlu, “Gelecek nesiller, öğretmenlerimizin ışığında fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür olarak yetişecek ve ülkemizi daha müreffeh yarınlara taşıyacaktır” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e 24 Kasım 1928’de Millet Mektepleri Başöğretmenliği unvanının verildiğini hatırlatan Başkan Çavuşoğlu, öğretmenliğin dünyanın en kutsal, saygın ve meşakkatli mesleklerinden biri olduğuna dikkati çekti. Atatürk’ün, aydınlık geleceğin mimarı öğretmenlerin önemini, “Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir” sözüyle vurguladığını hatırlatan Başkan Çavuşoğlu, şunları kaydetti: “Gelecek nesiller, öğretmenlerimizin ışığında fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür olarak yetişecek ve ülkemizi daha müreffeh yarınlara taşıyacaktır. Bizler de yurdumuzun dört bir yanında fedakârca görev yapan değerli öğretmenlerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Eğitim sorunlarını çözen ülkelerin, bilim, kültür, sanat ve teknolojide hızla ilerleyerek sosyo-ekonomik alanda çağ atladığına dikkati çeken Başkan Çavuşoğlu, “Tüm zorluklara göğüs gererek evlatlarımızı yetiştiren, onlara vatan ve millet sevgisi aşılayarak, Başöğretmen Atatürk’ü, Cumhuriyet’in değerlerini, demokrasiyi, insan haklarını ve hukukun üstünlüğünü öğreten öğretmenlerimiz her türlü takdiri hak etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere görevleri başında şehit düşen ve ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimizi saygı, sevgi ve rahmetle anıyor, tüm öğretmenlerimizin ve eğitim camiasının 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum” ifadelerini kullandı.