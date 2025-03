Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında bir mesaj yayımladı. Başkan Çavuşoğlu yayımladığı mesajda, "Kadın, hayatın her alanında fedakârlığı, emeği ve sevgisiyle dünyayı daha güzel bir yer haline getiren yaşamın olmazsa olmazıdır" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde yayımladığı mesajda kadınların hak ettiği değeri görmeleri gerektiğinin altını çizdi. Başkan Çavuşoğlu, "Kadın, hayatın her alanında fedakârlığı, emeği ve sevgisiyle dünyayı daha güzel bir yer haline getiren yaşamın olmazsa olmazıdır. Ailemizden iş hayatına, sanattan bilime kadar her alanda büyük başarılar gösteren kadınların hak ettiği değeri görmesi için bizler de üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz" ifadelerini kullandı.

"Kadınların eşit ve güvenli bir yaşam sürdüğü bir dünya için hep birlikte çalışacağız"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu mesajının devamında kadınların hayatın her alanında aktif rol oynamaları gerektiğini ve bu konuda Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman destek olmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Başkan Çavuşoğlu mesajını şöyle noktaladı: "Kadınların sosyal hayat, ekonomi ve siyaset başta olmak üzere her alanda daha güçlü yer edinmeleri için projeler üretmeye, destek olmaya devam edeceğiz. Kadınların eşit, adil ve güvenli bir yaşam sürdüğü bir dünya için hep birlikte çalışacağız. Bu anlamlı günde, başta Denizli’mizin güçlü ve emekçi kadınları olmak üzere, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor; sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum" dedi.