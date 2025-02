Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından "Sanat Şehri Denizli" etkinlikleri kapsamında sahne alan müzik grubu The Secret Trio, müzikseverler ile buluşarak muhteşem bir konsere imza attı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, "Sanat Şehri Denizli" etkinlikleri kapsamında, müzik grubu The Secret Trio müzikseverlerle buluştu. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen konsere ilgi yoğun oldu. Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Başkanvekili Ali Marım ve birçok sanatseverin katıldığı etkinlikte, izleyiciler müziğin büyüsüne kapılarak keyifli anlar yaşadı. Üç usta müzisyenden oluşan The Secret Trio, Tamer Pınarbaşı, Ara Dinkjian ve İsmail Lumanovski’nin sahne performanslarıyla izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Grup, geleneksel enstrümanları modern dokunuşlarla birleştirerek, dinleyicilere benzersiz bir müzik şöleni sundu. Ücretsiz olarak düzenlenen konser, büyük bir coşkuyla sona ererken, sanatseverler organizasyon için Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Etkinliğin sonunda Vali Coşkun ve Başkan Çavuşoğlu The Secret Trio grubu üyelerine plaketlerini taktim etti.

"Denizli’yi sanat şehri yapmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Konserin açılış konuşmalarını gerçekleştiren Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Denizli’yi sanat şehri yapma konusunda çalışmalarına kesintisiz devam edeceklerinin altını çizdi. Başkan Çavuşoğlu, "Herkesin ve her kesimin mutlu olabileceği bir şehir yolculuğumuzu her geçen gün arttırarak sürdürüyoruz. Bundan sonra da bu keyfi beraber yaşamaya, sanat şehri Denizli noktasında çalışmalarımızı sürdüreceğimize kimsenin şüphesi olmasın. Bu şehrin sokaklarında mutlu olan insanların, üretirken keyif alan insanların olduğu bir şehir yolculuğumuzu beraber götürelim istiyoruz" ifadelerini kullandı.