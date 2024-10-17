Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Eylül ayında gerçekleştirilen turizm arama konferansında ortaya konan ilk keşiflerin ışığında, 18 Ekim’de Antalya’da tur operatörleri ile buluşacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesince geçtiğimiz ay Denizli’nin zenginliklerini ortak akılla ortaya koymak ve geleceğinin temellerini birlikte atmak amacıyla, gerçekleştirdiği ‘Denizli Geleceğini Tasarlıyor’ adlı arama konferansında çıkan ilk keşifler ışığında Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu 18 Ekim’de turizmin başkenti Antalya’da tur operatörleri ile buluşacak. Toplantıya sektörün önde gelen temsilcileri katılacak. Ege ve Akdeniz Bölgesi’nin, turizmde öne çıkan bütün şehirleri ile ortak projeleri hayata geçirmeyi amaçladıklarını kaydeden Başkan Çavuşoğlu, “Şehrin marka değerini arttıracak altyapı ve tanıtım çalışmalarımıza hız verdik. Bu kapsamda tüm paydaşlarımızla bir araya gelerek, şehrimizin turizmdeki payını en üst düzeye çıkarmak için çalışmalarımız sürecek. Denizlimize gelen turistlerin kentimizdeki diğer zenginliklerimizi de görmeden gitmelerini istemiyoruz. Ulusal ve uluslararası festivaller, kentin turizm çeşitliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlayıcı aktiviteler, kongreler, alternatif turizm rotaları ile hedeflediğimiz çalışmaları hayata geçirmek istiyoruz. Antalya’da turizmin önemli aktörleri ile bir araya geleceğimiz toplantının, Denizli’ye katkılarını şimdiden fark ediyoruz” ifadelerini kullandı.