Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, geçtiğimiz ay gerçekleştirilen turizm arama konferansında ortaya konan ilk keşiflerin ışığında, Denizli’nin turizm potansiyelini daha da yukarılara taşımak adına Antalya’da tur operatörleri ile buluştu, kentin zenginlikleri ve güzelliklerini anlattı.

Denizli Büyükşehir Belediyesince geçtiğimiz ay Denizli’nin zenginliklerini ortak akılla ortaya koymak ve geleceğinin temellerini birlikte atmak amacıyla, gerçekleştirdiği ‘Denizli Geleceğini Tasarlıyor’ adlı arama konferansında çıkan ilk keşifler ışığında Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, turizmin başkenti Antalya’da tur operatörleri ile buluştu. Gerçekleşen toplantıya Başkan Çavuşoğlu’nun yanı sıra önceki dönem Turizm Bakanı Bahattin Yücel, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Bozbaş, bilim insanları, turizm sektörü temsilcileri ile çok sayıda sektörün önde gelen tur operatörleri katıldı. Toplantıda Denizli turizmini ayağa kaldıracak sunumlar gerçekleştirilirken, turizm sektörü temsilcileri ve tur operatörleri merak ettikleri soruları sorarak, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’ndan bilgi aldı. Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, Denizli turizmini geliştirmek adına ortak akılla çalışmaya devam ettiklerini ifade ederek, Türkiye’nin pek çok noktasına tur düzenleyen sektörün temsilcileri ile buluşmaktan büyük bir memnuiyet duyduğunu ifade etti.

“Turizmi kentin tamamına yayacağız”

‘Denizli Geleceğini Tasarlıyor’ adlı arama konferansında çıkan ilk keşifler ışığında yol haritası çizdiklerini hatırlatan Başkan Çavuşoğlu, “Denizli turizmini ayağa kaldırmak için, sadece kent turizminin Pamukkale’den ibaret olmadığı, Denizli’nin tamamına yayılacak bir turizmi nasıl başarabiliriz onunla ilgili daha önce arama konferansımızda başlatmış olduğumuz çalışmanın ikinci adımına geçtik. Güzel bir organizasyon yaptık. Ev sahipliği yapan Antalya’daki dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Umut ediyorum ki, Denizli turizmi 12 ay boyunca sadece Pamukkale’den ibaret değil tamamına yayılan gastronomisi, geleneği, kültürü, tarihi, doğası ile hepsini başarabileceğimiz bir süreci beraber yönetebileceğimize inanıyorum” diye konuştu.

Büyükşehir, Denizli’nin turizm güzelliklerine sahip çıkıyor

Önceki dönem Turizm Bakanı Bahattin Yücel de Denizli’nin turizm zenginliklerinin tanıtılması konusunda yapılan bu çalışmaları oldukça başarılı bulduğunu belirterek şunları kaydetti; “Antalya yılda 18 milyon civarında yabancı ziyaretçi alıyor. Pamukkale’ye gelen ziyaretçi sayısı bu rakamın %10’u kadar kente geliyor. Tüm hedefimiz Antalya’ya gelen bu ziyaretçileri Denizli’ye sadece günübirlik değil, Denizli’nin diğer tarihi ve arkeolojik değerlerinin doğru pazarlanacağı bir sistemle kültür turizm merkezlerinden biri haline gelmesidir.” Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Bozbaş ise, çok verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini, tur operatörleri ile yapılan bu görüşmenin kente güzellikler kazandıracağına inandığını kaydetti. Bozbaş, “Özellikle Pamukkale’ye gelen turistleri merkeze, hatta kırsala nasıl çekebiliriz onun uğraşlarını veriyoruz. Heyecanlıyız, umutluyuz. İnşallah bu heyecanımızı kentte yaptığımız yatırımlarla halkımızı buluşturacağız” dedi.

Turizmciler umutlu

PEGAS Touristik Rusya ve BDT Koordinatörü Orhan Sancar ise böylesi önemli bir buluşmaya ev sahipliği yapmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade ederek, “Denizli’nin tamamına dikkati çekmek için ilk kez yapılan bu toplantıya 100’e yakın profesyonel katıldı, başarılı bir toplantı oldu. Bu tanıtılan yerlere fiziki turlar da düzenlenirse daha da başarılı olacaktır” diye konuştu.

Seyahat Acentaları Başkan Başdanışmanı Hamit Kuk da Denizli’nin hem tarihi hem de doğal güzellikleri ile öne çıkan şehirlerden biri olduğunu vurgulayarak, Pamukkale’nin dışındaki güzelliklerin turizme kazandırılmasının çok önemli olduğunu belirtti. Kuk, “Denizli’nin hep travertenlerini biliyorduk. Bunların dışında başka güzel yerlerinin olduğunu gördük. Bence iç pazar kültür turları için cazibe merkezi olabilir” ifadelerini kullandı.

NBK Touristik Genel Müdürü Recep Yavuz, Denizli’nin kendini turizmde ispat etmiş ve gittikçe gelişen bir destinasyon olduğuna dikkati çekerek, “Biz turizm potansiyelleri olarak bu buluşmayı çok verimli bulduk. Şehrin ileri gelenleri tarafından bizlerin fikirlerinin sorulması çok hoştu. Bu ilk adım çok önemliydi, emek verenleri kutluyorum” dedi.

Meeting Point Türkiye Coo’su Onur Özer de yerel yönetimlerin en üst kademesinin Antalya’da yurtdışından turist getiren turizm aktörleri ile buluşmasının çok önemli olduğunu ifade etti. Özer, “Uzun yıllar meslek hayatımda olmama rağmen benim bile görmediğim, duymadığım güzellikleri burada bize anlatmış olmaları gerçekten çok verimli oldu. Denizli artık bizim için sadece Pamukkale değil. Büyükşehir Belediyesinin bir plan dahilinde bu işe başlamaları çok önemli, bu bir başlangıç, devamının geleceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.