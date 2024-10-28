29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Çavuşoğlu, “Çıktığımız bu güzel yolculukta ‘Cumhuriyet şehri Denizli’ sevdamızı her geçen gün büyüteceğiz ve insanlarımızın mutlu olduğu bir Denizli ve Türkiye inşa edeceğiz” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, millet egemenliğinin nişanesi Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 29 Ekim 1923’te Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anayasa değişikliği teklifi ile devletin yönetim şeklinin Cumhuriyet olarak ilan edildiğini anlatan Başkan Çavuşoğlu, “Tüm zorluk ve yokluklara rağmen yedi düvele karşı kazanılan Milli Mücadele yine eşsiz bir irade ile millet egemenliğine bırakılmış ve 101 yıl önce Cumhuriyet ilan edilmiştir. Bugün bizlere düşen en büyük görev Cumhuriyetimizi birikim ve değerleriyle korumak ve daha ileriye taşımaktır” dedi.

101’nci yaşına basan Cumhuriyeti, adına yaraşır bir şekilde coşku ve sevinç içinde kutladıklarını kaydeden Başkan Çavuşoğlu, “Atatürk’ün devrim ve ilkeleriyle kurulan Cumhuriyetimiz, aydınlık yarınlarda yücelmeye devam edecektir. Şartlar ne kadar içinden çıkılmaz olursa olsun pes etmeden sahip olduğumuz değerler ile umudu yeşertmek yine biz Cumhuriyet sevdalıları ile olacaktır. Çünkü biz de Atatürk ve silah arkadaşları gibi hiçbir zaman ‘ben’ demeyeceğiz. Çıktığımız bu güzel yolculukta ‘Cumhuriyet şehri Denizli’ sevdamızı her geçen gün büyüteceğiz ve insanlarımızın mutlu olduğu bir Denizli ve Türkiye inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Cumhuriyeti biz kurduk, onu devam ettirecek sizlersiniz” sözüne vurgu yapan Başkan Çavuşoğlu, şunları kaydetti: “Hiç şüphesiz milletimiz, Cumhuriyetin kazanımlarından aldığı güç ve cesaretle onu sonsuza kadar yaşatacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle bu güzel Cumhuriyeti bizlere armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını ve kurucu Meclis üyelerini saygı ve rahmetle anıyor, ulusumuzun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını yürekten kutluyorum.”