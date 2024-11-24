Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan eğitim neferleriyle bir araya geldi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren sosyal etkinlik merkezleri, el sanatları kurs merkezleri, spor merkezleri, kreş ve bilim merkezi gibi birimlerde çalışan öğretmenleri unutmayan Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Büyükşehir Belediyesinin eğitim neferleriyle buluştu.

Beyaz Kafe’de düzenlenen programa, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, eşi Nilgün Çavuşoğlu, Başkanvekili Ali Marım, davetliler ve öğretmenler katıldı.

Çok anlamlı ve özel bir günde olduklarını belirterek Öğretmenler Günü’nü kutlayan Başkan Çavuşoğlu, “Gelecek nesillerin ancak ve ancak doğru ellerde ve eğitimle güzelleşeceğine inanan Liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başöğretmen olduğu bu güzel günün yıldönümünde sizlerle birlikte olmak bizim için de ayrı bir mutluluk kaynağı. Bu şehrin güzelleşmesi, gelecek nesillerin hayata umutla bakabilmesi ve dokunduğunuz insanların hayat hikayelerinin değiştirilmesi anlamında gerçekten büyük bir görevi yerine getiriyorsunuz. Bu anlamda sizlerle olan yolculuğumuzun daha keyifli ve daha güzel yerlere ulaşması için elimizden geleni yapacağımıza emin olmanızı isterim” diye konuştu.

“Bu makamlar bu şehre hizmet etme alanıdır”

Bu özel günün tüm eğitim camiasına mutluluk getirmesini dilediğini belirten Başkan Çavuşoğlu, “Bizler bu ülkede ve bu şehirde yaşarken tüm insanlarımızın emeğini ve hakkını üzerimizde taşıdığımızı bilmenizi istiyorum. Yani bulunduğunuz yer ve makamlar bizlerin konfor alanı değil hizmet etme alanıdır. Amacımız bu şehirde daha rahat ve huzurlu yaşamak; daha fazla çalışmak ve üretmek olmalı. Her zaman söylediğim gibi bugün, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla, Kürdüyle, Türküyle, Alevisi, Sünnisiyle, sağcısıyla, solcusuyla bir arada oturabiliyorsak bunun bir tek mimarı vardır o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür” ifadelerini kullandı.

Başkan Çavuşoğlu konuşmanın ardından günün anısına öğretmenlere çiçek takdim etti.