Denizli, Çamlaraltı Mahallesi’nde gerçekleştirdikleri sıcak asfalt çalışmalarını inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, daha yaşanabilir bir Denizli için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Çamlaraltı Mahallesi’nde bozuk ve bakımsız olan 6016, 6017, 6018, 6019 ve 6020 sokakta sıcak asfalt ile kaldırım düzenleme çalışması yaptı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince, hayata geçirilen projeyle bölgeye 1.500 ton asfalt dökülürken, yaklaşık 4 bin metrekare de kaldırım düzenleme çalışması yapıldı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu da sona yaklaşan asfaltlama ve kaldırım düzenleme çalışmalarını inceledi. Başkan Çavuşoğlu’na Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Onur Yılmaz, Fen İşleri Dairesi Başkanı Nuriye Çevni ve beraberindekiler eşlik etti. Bir süre alanda incelemede bulunan Başkan Çavuşoğlu, burada çalışanlara kolaylıklar diledi.

Daha güvenli, daha konforlu

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Çamlaraltı Mahallesi’nde vatandaşların yoğun olarak kullandığı sokakların bakımsız ve bozuk olduğunu söyledi. Bu kapsamda, vatandaşlardan bölgedeki yolların yenilenmesi yönünde yoğun talep aldıklarını kaydeden Başkan Çavuşoğlu, “Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz, söz konusu sokakları kısa sürede sıcak asfaltla buluşturdu, kaldırımlarını da yeniden düzenledi. Bölgedeki ulaşım daha güvenli, daha konforlu hale geldi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Daha yaşanabilir bir Denizli için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” dedi.