Korkuteli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Genel Kurulunda mevcut başkan Hasan Can Caran tek aday olarak girdiği seçimlerde güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

Korkuteli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Genel Kurulunda mevcut başkan Hasan Can Caran tek aday olarak girdiği seçimlerde güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

Korkuteli Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı Korkuteli lise sokağında açık alanda yapıldı. Korkuteli Esnaf Sanatkarlar Odası ve Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlarının yoğun katılım gösterdiği Genel Kurul’da 2023-2024 yılı tahmini gelir-gider bütçesi müzakere edilerek oy birliği ile kabul edildi.

Yoklama ve açılış ile başlayan kurulda ilk olarak divan belirlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden Genel Kurulda Korkuteli Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanı Hasan Can Caran bir konuşma yaptı. Genel Kurula katılan konuklara, üyelere ve esnafa teşekkür eden Caran, “Korkuteli Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi olarak güçlü bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Odamız ve Kooperatifimizin birlik ve birlikteliği daha da güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz. 31 Temmuz tarihinden itibaren bu görevi aldık ve bu görevi en iyisini yapmak için çalıştık. Genel kurul Korkuteli’ne hayırlı olsun” dedi.