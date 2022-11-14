Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çapraz, Meclis Başkanı Adnan Çebi ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çapraz, Meclis Başkanı Adnan Çebi ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Sohbet ve fikir alışverişi şeklinde gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Çapraz nazik ziyareti için Vali Gürel’e teşekkür ederek yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Eskipazar OSB alanının kamulaştırılması, ön tahsis işlemlerinin tamamlanması için gerekli çalışmaları yapacaklarını anlatan Çapraz, Filyos Limanı ile ilgili çalışmalarda bulunacaklarını aktardı.

Karabük Ticaret ve Sanayi Odasının yeni hizmet binasının ve kısa süre önce gerçekleştirdikleri seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Gürel, KTSO Başkanı Fatih Çapraz, Meclis Başkanı Adnan Çebi ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.