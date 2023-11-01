Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fatih Çapraz, TSO Meclis Başkanı ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte basın mensuplarıyla bir araya gelerek 1 yılda yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Öğretmenevinde düzenlenen programda konuşan Başkan Çapraz, 1 yıl içerisinde çok sayıda toplantılara katılım sağladıklarını belirterek, 6 Şubatta meydana gelen deprem sonrası yaraları sarmak için

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’na, Karabük iş dünyasını temsilen katıldığını ifade eden Çapraz, “Ülkemizin dışa açılım ve ihracat kapasitesinin artması Filyos Limanı sayesinde olacaktır. Orta Anadolu ve Batı Karadeniz bölgesinin sanayileşmesin önü bu sayede açılacaktır. Cumhurbaşkanımızın hedefindeki 500 milyar dolar ihracat hedefine ulaşma adına çok büyük katkı sağlayacaktır. Filyos limanı aynı zamanda, Marmara’nın yükünü azaltacaktır. Batı Karadeniz bölgemizde kurulu olan ve ihracata çalışan ve çalışmak isteyen firmalara kullandırılması ve aynı zamanda konteyner limanı haline getirilmesini istirham ettik. Yine bu bağlamda, ülkemizde navlun fiyatlarını düşürebilmek ve limanlara üretilen ürünleri taşıyabilmek adına demiryolu taşımacılığına daha fazla önem verilmesinin gerekliliğinden bahsettik. Tüm illeri birbirine ve en yakın limanlara demir yolu ile bağlarsak ve vagon sayımızı artırırsak ülkemizdeki yüksek navlun ücretleri ile baş edebilir ve daha fazla ihracat yapabiliriz diye düşüncelerimizi belirttik. Kurmakta olduğumuz Eskipazar Organize Sanayi Bölgesi içinden demiryolu geçmekte. İçerisinde kurulması planlanan ‘lojistik merkez’ hedefimiz var. Bunun çerisinde ulusal ve uluslararası taşımacılık, lojistik ve yükün dağıtımı ile ilgili tüm faaliyetlerin birçok işletmeci tarafından gerçekleştirildiği alanlar olarak tanımlanmaktadır. EOSB içinde, minimum 500 dönüm alana sahip, yılda en az 7,5 milyon ton yük elleçleme kapasitesi olan, bulunduğumuz yerden birçok ile ve Filyos limanına hem karayolu ile hem de demiryolu ile sevkiyat yapabileceğimiz bir merkez kurmak hepimizin hedefi olmalıdır” diye konuştu.

Çapraz, 1 yılda 144 ziyaret gerçekleştirdiklerini aktardığı açıklamasında, “Bu ziyaretlerimiz iş olsun diye yapmadık. Sosyal medya hesaplarımızdan, web sitemizden, yazılı ve görsel medya aracılığıyla sizlerle paylaştığımız ve paylaşmaya devam edeceğimiz bu ziyaretlerin bir sebebi ve amacı var. Ziyaretlerimizde devlet büyüklerimizden, siyasilerimizden, oda başkanlarımızdan Karabük’ümüz adına istirhamlarımız oldu. Bazen hiçbir şey istemesek bile hemşerilerimizi ve üyelerimizi onore edebilmek adına onların gönüllerini alabilmek adına ziyaretlerimiz oluyor.

Filyos vadisini ve liman konusunu daha iyi anlamak adına ve yerinde incelemek adına, Filyos’a bir inceleme gezi düzenledik. Hem Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ettik, hem Çaycuma Organize Sanayi Bölgesinde fabrika ziyaretlerinde bulunduk, hem de Filyos vadisinde incelemelerde bulunduk. Batı Karadeniz Bölgeleri’nde ki gelişmeleri yerinde görmek, birlik ve beraberlik içerisinde bölgeyi kalkındıracak projelere istişare etmek amacıyla başlattığımız gezi ve ziyaret programımız Bartın iliyle devam ettik. Bartın ilinde yapılan ziyaretler kapsamında ilk olarak Bartın Organize Sanayi Bölgesini ziyaret edildi. OSB’nin faaliyetleri ve genel durumu hakkında bilgi alındı. Yeni yatırımları ile bölge ekonomisine ve ihracatına katkı veren firmalar ziyaret edildi. Ziyaret programına Bartın Liman işletmesi ile devam edildi. Bartın Ticaret ve Sanayi Odası ziyarete edilerek karşılıklı yapılabilecek iş birlikleri ve projeler konusunda istişarelerde bulunuldu” ifadelerine yer verdi.

Ticaret ve Sanayi Odası olarak yaptıkları projelerden bahseden Çapraz, “Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından 10 başarılı projeden biri seçilen ‘Antik Dönemden Cumhuriyete, Zamanda Yolculuk Rotaları” projesi bünyesinde Karabük’te bulunan kültürel miras alan ve yapılarının Zonguldak ve Bartın iline bağlandığı, bölgenin tarih boyunca geçirdiği evrelerin, değişimlerin ve gelişimlerin izlenebileceği ‘zaman’ temalı kültür turizmi rotaları hazırlanmıştır. Bu doğrultuda rotalar üzerinde bulunan jeolojik buluntular, doğal tabiat hazineleri ve popüler ilgi noktalarını da yer verilmiştir. Karabük Ticaret ve Sanayi Odası olarak proje ortağı olduğumuz, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ‘Bebek Giyiminin Ekolojik Ürünle Buluştuğu Nokta: Tarihi Dokuma Eflani Cember Bezi’ projesi açılışını Namık Kemal Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi’nde yapılan törenle gerçekleştirdik. Projede kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerden olan Eflani Cember Bezi dokumasını ön plana çıkarmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.