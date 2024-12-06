Samsun’un Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, 2002 yılında siyasete başladığını hatırlatarak, “Siyasette çok güzel işler yaptık. Diğer yandan yaptığımız işlerin en önemlilerinden biri de SAMGİAD’ı kurmak oldu” dedi.

Samsun Genç İş İnsanları Derneği (SAMGİAD) Aralık ayı iş yemeği toplantısı derneğin kurucuları arasında yer alan Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal’ın katılımıyla gerçekleşti. Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal programda yaptığı konuşmada, “2008 yılında SAMGİAD hikayesi yazılmaya başladı. 9 kişi kurucu olarak görev almıştık. Kurduğumuz derneğin en büyük hediyesi bugün sizlerin arasında olmak. Sloganımız ’Gelecek biziz’. İşte karşınızdayım. Ben 2002 yılında siyasete başladım. Siyasette çok güzel işler yaptık. Diğer yandan yaptığımız işlerin en önemlilerinden biri de SAMGİAD’ı kurmak oldu. Genç kardeşlerimizin arasındayım. SAMGİAD daha da büyümeli. Birbirimizi daha iyi tanımalıyız ki birbirimize daha faydalı olalım. Bir ağabey olarak Tekkeköy Belediyesi’nin kapısı sizlere her zaman açık. Yapılacak doğru projelerde her zaman yanınızdayım” ifadelerini kullandı.

SAMGİAD Başkanı Aytekin Demir, gece anısına Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal’a hediye sunarak teşekkür etti.